Nicolas Winding Refn snakker om sin neste film

Nicolas Winding Refn har gjort karriere med sin særegne og ofte fascinerende stil. Noen vil hardnakket kalle den overfladisk, andre forundres over det som kan leses mellom linjene og suger til seg atmosfæren. Kort sagt er han en mann hvis verk har en tendens til å splitte publikum.

Etter åtte års pause fra filmens verden, en tid han i stedet har brukt til å produsere TV-serier, planlegger han nå et storslått comeback, men det sies dessverre også å bli hans siste.

Prosjektet det er snakk om er Avenging Silence, som Refn har snakket om i årevis, og som skal handle om en europeisk spion som blir rekruttert til å eliminere en japansk mafiaboss. Noe som i Refns hender selvsagt vil bli både blodig, merkelig og helt jævlig fantastisk.

I et intervju med Variety lover Refn at den "vil ha mye glitter og mye sex og vold" og at "Jeg tror det er vanskelig for meg å unnslippe min selvopptatte identitet i kreativiteten. Så det vil alltid være meg i det."

