Nicole Kidman kårer sine fire favorittfilmer

Under sin opptreden på Golden Globes, satte Babygirl-stjernen Nicole Kidman seg ned med Letterboxd for å svare på spørsmålet vi alle har ventet på: hva er hennes Four Favourites?

Dette er i utgangspunktet en måte å få stjerner til å velge sine fire favorittfilmer på, og for en skuespillerinne som Kidman, som har vært på toppen av Hollywood i flere tiår, inkluderte valgene hennes en rekke kritikerroste filmer fra 70-, 90- og 2000-tallet.

Når det gjelder de fire filmene, begynte Kidman med å legge til den briljante Clueless i utvalget sitt, før hun fulgte opp med The Piano Teacher, deretter The Piano, og til slutt A Woman Under the Influence.

Hva synes du om Kidmans valg, og hvor mange av de fire filmene har du sett?