Nicole Kidman og ektemannen Keith Urban har separert seg

HQ

Nicole Kidman og langtidsektemann Keith Urban skal ha gått fra hverandre, ifølge nylige rapporter. De to har vært sammen i 20 år og gift i 19. Urban skal ha bodd utenfor familiens hjem siden i sommer.

Ifølge TMZ, som opprinnelig brakte historien, er separasjonen ensidig, med Kidman som prøvde å redde ekteskapet, mens Urban ønsket at det skulle ta slutt. Andre kilder som Reuters har siden bekreftet separasjonen, men det har ennå ikke kommet noen offisiell uttalelse fra skuespilleren, musikeren eller deres representanter.

Kidman og Urban har to barn sammen, Faith Margaret (14) og Sunday Rose (17). Det antas for tiden at Kidman har tatt seg av de to barna.

taniavolobueva/Shutterstock.com

Dette er en annonse: