Nicole Kidman og Keith Urban avslutter 19 års ekteskap

Vi har nettopp fått nyheten om at Nicole Kidman og Keith Urban har bestemt seg for å gå fra hverandre etter nesten tjue års ekteskap, ifølge flere underholdningsaviser. Paret begynte å leve hver for seg tidligere i år, med Urban som etablerte et nytt hjem i Nashville. Kilder antyder at Kidman har forsøkt å opprettholde forholdet, men splittelsen ser ut til å gå fremover. Paret, som møttes på et Hollywood-arrangement for å promotere Australia, har to felles døtre og har balansert krevende karrierer innen film og musikk. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!