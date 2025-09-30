Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
lifestyle

Nicole Kidman og Keith Urban avslutter 19 års ekteskap

Kjendisparet setter punktum etter nesten to tiår sammen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Nicole Kidman og Keith Urban har bestemt seg for å gå fra hverandre etter nesten tjue års ekteskap, ifølge flere underholdningsaviser. Paret begynte å leve hver for seg tidligere i år, med Urban som etablerte et nytt hjem i Nashville. Kilder antyder at Kidman har forsøkt å opprettholde forholdet, men splittelsen ser ut til å gå fremover. Paret, som møttes på et Hollywood-arrangement for å promotere Australia, har to felles døtre og har balansert krevende karrierer innen film og musikk. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Nicole Kidman og Keith Urban avslutter 19 års ekteskap
New York, NY - 29. mai 2019: Nicole Kidman og Keith Urban deltar på HBO Big Little Lies sesong 2-premiere på Jazz at Lincoln Center // Shutterstock


Loading next content