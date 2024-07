Nicole Kidman og Liev Schreiber er The Perfect Couple i denne nye Netflix-serien

I den nye Netflix-serien The Perfect Couple er Nicole Kidman og Liev Schreiber på toppen av en av de rikeste familiene i Nantucket. De har alt, men når et lik blir funnet på stranden i nærheten av hjemmet deres, få dager før et stort bryllup skal finne sted, blir alt snudd på hodet.

Serien er et mordmysterium, der etterforskerne forsøker å finne ut sannheten bak familien, og om de virkelig er rike nok til å slippe unna med mord. Kidman spiller en forfatter, og historien ender opp med å bli mer og mer som en av hennes historier.

Serien har premiere på Netflix den 5. september, sjekk ut traileren nedenfor: