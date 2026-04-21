Nicole Kidman og Sandra Bullock er tilbake i Practical Magic 2, som har premiere i september

Alt ser ut til å få en oppfølger i disse dager, og det betyr naturligvis at Practical Magic ikke er trygg. I september kommer den etterlengtede oppfølgeren til originalen fra 1998, som ganske enkelt kalles Practical Magic 2.

Både Sandra Bullock og Nicole Kidman er tilbake i rollene som Owens-søstrene, og vi får se hvordan de bruker sine mystiske ferdigheter og evner til å håndtere en mørk trussel som truer familien deres.

Practical Magic 2 er skrevet av Akiva Goldsman og Georgia Pritchett og regissert av Susanne Bier, og har også en ganske stjernespekket rollebesetning som inkluderer Lee Pace, Joey King, Maisie Williams, Xolo Mariduena, Solly McLeod, Stockard Channing og Dianne Wiest.

Premieren for filmen er planlagt til 11. september, og du kan se teaser-traileren for filmen nedenfor, sammen med det offisielle sammendraget.

"Med Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene vender Practical Magic 2 tilbake til en verden gjennomsyret av måneskinn og mektig magi fra forfedrene, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å oppløse familien deres en gang for alle i en uunnværlig filmbegivenhet med moro, magi og kaos."