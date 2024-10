Nicole Kidman spiller en administrerende direktør med en hemmelighet i A24s Babygirl

A24 er et produksjonsselskap som ofte er kjent for sine indie-skrekkprosjekter. I det siste har de riktignok utvidet til andre veier og områder, inkludert stor action som i den dyre (for A24s standarder) Civil War. Senere i år vil A24 nok en gang utforske en ny del av filmverdenen ved å debutere med en thriller med Nicole Kidman i hovedrollen.

Den heter Babygirl og handler om en administrerende direktør (Kidman) som setter hele sin karriere og sitt rykte på spill når hun innleder en affære med en ung praktikant (Harris Dickerson) som jobber i selskapet hennes.

Babygirl Filmen er regissert av Halina Reijn, og har også Antonio Banderas og Sophie Wilde i hovedrollene. A24 lover at filmen vil ha kinopremiere "this Christmas", men en fast dato er ikke gitt ennå. Sjekk ut traileren for filmen nedenfor.