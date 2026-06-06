Nidhogg og Wheel World -utvikleren Messhof lanserer action roguelike Blood Dungeon i slutten av 2026

Under Day of the Devs-showet som fulgte Summer Game Fest, viste utvikleren Messhof, kjent for Nidhogg og Wheel World, frem sin neste tittel, en action roguelike-tittel som ber spillerne parkourere gjennom fangehull, unngå monstre, samle power-ups og ellers gjøre det de må gjøre for å overleve grusomhetene der inne.

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Dette spillet, kjent som Blood Dungeon, kommer til PC og konsoller i slutten av 2026, og når det gjelder hva enspillertittelen vil tilby fansen, blir vi fortalt at målet i utgangspunktet er å overleve løp, samle bein, og deretter bruke disse beinene for å få kraftige oppgraderinger for å gjøre det lettere å overvinne nye oppdrag og arenaer, og mer.

Totalt lover Blood Dungeon ni opplåsbare karakterer, hver med sine egenskaper og våpen, seks opplåsbare overlevelsesarenaer, over 100 fiendetyper, over 100 oppdrag, over 100 opplåsbare våpen og oppgraderinger, og alt matchet til et lydspor skapt av Thomas Hooey.

Vi vet ennå ikke den endelige utgivelsesdatoen for Blood Dungeon, men du kan se en haug med bilder fra spillet nedenfor.