Niende generasjon Lenovo Legion kommer med brask og bram fra Las Vegas.

Lenovo har avduket sitt nye økosystem for gaming i Legion-serien på CES 2024, med en niende generasjon PC-er, både bærbare og stasjonære, som tar gaming til nye høyder.

Den nye Lenovo-porteføljen omfatter også trådløse mus, tastaturer og maskinlæringsprogramvare med LA AI-brikker, som er tilgjengelig i de bærbare Lenovo Legion- og Lenovo LOQ-modellene.

Lenovo introduserte de nye 16-tommers bærbare PC-ene Lenovo Legion 7i (16", 9), Lenovo Legion 5i (16", 9) og Lenovo Legion Slim 5 (16", 9), samt tårnene Lenovo Legion Tower 7i og Legion Tower 5i, som er laget for gamere som trenger den ekstra kapasiteten til en high-end gaming-tårn-PC.

Den nye Lenovo Legion 9i (16", 9) har den forbedrede Lenovo LA3-P AI-chipen, som tilbyr scenariodeteksjon for dynamisk justering av CPU- og GPU-kraft og økt ytelse basert på brukerens handlinger til enhver tid, sammen med Smart FPS, som overvåker datakraftforbruket mellom maskinvarekomponenter og FPS-produksjonen under spillingen. Systemet skanner FPS-data fra skjermen og sender dem til en algoritme som optimaliserer CPU og GPU for å øke FPS under spillingen. Brikken tilbyr også Lighting Audio Sync, som synkroniserer enhetens RGB-lys med lyden til enhver tid for å gi en oppslukende opplevelse. Legion Aurora Sync-verktøyet bruker dessuten kunstig intelligens til å synkronisere bildene som vises på skjermen med RGB-belysningen på tastaturet og i omgivelsene, samt Smart Control, som gjør at spillere raskt kan bytte mellom forhåndsvalgte strømprofiler, inkludert en brukertilpasset modus. Viftehastighet, termiske innstillinger og andre AI-funksjoner kan også styres via Lenovo Vantage. Med så detaljert kontroll over innstillingene takket være kunstig intelligens kan gamere tilpasse Lenovo Legion 9i (16", 9) slik at den yter nøyaktig slik de ønsker, uansett hva de foretrekker å bruke den til.

Den har den nyeste Intel Core Gen i9-14900HX-prosessoren, kombinert med en GPU med opptil Nvidia GeForce RTX 4090, for å levere opptil 230 W TDP, PureSight 3.2K 16:10 165 Hz VRR Mini-LED-skjerm, opptil 64 GB DDR5 5600 MHz-minne, opptil 2 TB PCIe Gen 4 1-lagring, og alt drevet av et 99,99 Whr-batteri. Tastaturet på Lenovo Legion 9i er et TrueStrike-tastatur med RGB-belysning per tast og 1,5 mm vandring.

Under mottoet "achieve the impossible" tilbyr det nye økosystemet Lenovo Legion gamere løsninger for spill, arbeid og studier.

"Etter hvert som verden introduserer AI-aktivert teknologi, er Lenovo stolt over å være i forkant av denne utviklingen. Med det nye utvalget av Lenovo Legion-enheter og bærbare PC-er med maskinvare som drives av AI-brikker, vil gamere kunne nå nye høyder som virket umulige gjennom AI-assisterte ytelsesforbedringer som kan konfigureres fullt ut av brukerne", sier Jun Ouyang, Vice President og General Manager, Consumer Business Segment, Smart Devices Group, Lenovo.

"I tillegg til disse fremskrittene innen spill-AI har vi den nye hypertermiske teknologien Lenovo Legion Coldfront, som er utviklet i samarbeid med våre partnere hos Intel. Det er en revolusjon som omdefinerer termisk design, øker effektiviteten i varmeoverføringen og reduserer støy og kabinetttemperatur. Dette åpner en ny vei til fremtidens spillmuligheter for bærbare PC-er."

Nytt av året er også de bærbare PC-ene Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 og Lenovo LOQ 15AHP9, samt Lenovo LOQ Tower 17IRR9 for gamere som begynner på topplistene. Nytt tilbehør som Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse og Legion K510 Pro Mini Keyboard, samt den nye Lenovo AvatarMaster PC-programvaren.