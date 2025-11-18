Nier: Automata-skaperen: Mine nye prosjekter "ble avbrutt midtveis i utviklingen"

HQ

I tillegg til de mindre Voice of Cards-spillene, er det mange som har lurt på hvor Nier: Automata-skaperen Yoko Taro har forsvunnet til. Bortsett fra mobilspill og nyutgivelser har vi ikke sett noen større prosjekter fra ham på mange år, så hva gjør han nå, og har han gått lei av spillutvikling?

Heldigvis har han ikke det, men svaret er likevel ikke særlig oppmuntrende. Under et koreansk arrangement dekket av 4Gamer (via Automaton), hadde han dette å si om sitt fravær:

"Jeg får ofte høre ting som 'Hvorfor lager du ikke en ny oppfølger til Nier' eller 'Yoko Taro gjør ikke noe', men det er fordi mange av prosjektene jeg var involvert i nylig ble avbrutt midtveis i utviklingen. Jeg har faktisk jobbet med noen ting, men det endte aldri opp med å se dagens lys. Jeg fikk betalt for det, så personlig har jeg ingen problemer med det, men folk ser ut til å tro at jeg ikke har gjort noe, bare fordi ingenting av det jeg har gjort blir utgitt."

Senere la han til at han heller vil ha spill avvist enn å gi ut noe som ikke oppfyller hans standarder:

"Jeg ser ikke på det som noe negativt. Jeg tror at hvis jeg skal gi ut noe rart, er det bedre å ikke gi ut noe i det hele tatt."

Og så vet vi det. Yoko Taro utvikler kontinuerlig spill, men de blir lagt på hylla, og når noe kommer ut, vil det sannsynligvis være bra.