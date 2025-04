Nier-produsent: Spillutviklere vil være like irrelevante som skalder om 50 år

HQ

Yoko Taro, den eksentriske skaperen av (blant annet) Nier: Automata, tegner en mildt sagt dyster fremtid for spillindustrien. I et intervju med Famitsu hevder han at kunstig intelligens vil erstatte alle spillutviklere innen 50 år, ettersom teknologien vil ha utviklet seg til et punkt der den vil være i stand til å gjenskape enhver spillopplevelse. Dette vil gjøre menneskelige spillutviklere fullstendig overflødige, og Taro sammenligner dem med skalder - en gang viktige, men nå forvist til historiebøkene.

"Jeg tror også at KI vil gjøre alle spillskapere arbeidsledige, og om 50 år kan spillskapere bli behandlet som skalder."

Det er imidlertid verdt å merke seg at ikke alle deler Taros dystre visjon. Take-Twos toppsjef, Strauss Zelnick, mener for eksempel at kunstig intelligens vil skape flere jobber i stedet for å eliminere dem. Andre, som Daniel Vavra fra Kingdom Come: Deliverance 2, håper at kunstig intelligens vil bidra til å effektivisere spillutviklingen uten å erstatte mennesker.

Hvilken av disse to sidene står du på? Vil kunstig intelligens helt ta over utviklernes rolle i dag?