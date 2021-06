Vi mistenkte at Fall Guys: Ultimate Knockout skulle gjøre en fremtreden på Summer Games Fest, men vi visste ikke hva vi kunne forvente. Og vi forutså i hvert fall ikke at et nytt Nier-skin skulle slippes til spillet den 18. juni. Tidligere har spillet hatt samarbeid med blant annet Sonic the Hedgehog, Cuphead og Bomberman. Se det på bildet nedenfor.