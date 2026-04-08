Nigel Farages Reform UK foreslår visumforbud til land som krever erstatning for slaveri

Det britiske politiske partiet Reform UK har foreslått å nekte visum til borgere fra land som krever erstatning for transatlantisk slaveri, en beslutning som har vakt skarp kritikk internasjonalt.

Partiet, som ledes av Nigel Farage, sa at det ville blokkere visumsøknader fra nasjoner som krever erstatning, inkludert land som Ghana og Jamaica. Forslaget kommer samtidig som krav om oppreisning får stadig større gjennomslag blant internasjonale grupper.

Det karibiske fellesskapet (CARICOM) fordømte ideen, og deres erstatningskommisjon beskrev den som en refleksjon av "giftig rasisme" og oppfordret partiet til å revurdere sin holdning.

Tilhengerne av erstatning mener at kompensasjon er nødvendig for å rette opp de langsiktige økonomiske og sosiale konsekvensene av slaveriet, mens mange hevder at dagens regjeringer ikke bør stilles til ansvar for historisk urettferdighet.

Forslaget føyer seg inn i en voksende politisk debatt i Storbritannia om hvordan man skal håndtere arven etter slaveriet, særlig når landet nærmer seg fremtidige valg.