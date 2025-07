Niger mistenker at salget av en meteoritt fra Mars i USA var ulovlig smugling

HQ

Det er sjelden at en meteoritt fra Mars treffer jordoverflaten. Mindre enn 400 marsmeteoritter er registrert på jorden av de over 77 000 offisielt anerkjente meteorittene som er funnet på jorden. Til sammen veier de 374 kg. Derfor var funnet av en 24,5 kg tung og 38,1 cm lang meteoritt, som ble funnet i Niger i 2023, så oppsiktsvekkende: Den er omtrent 70 % større enn det nest største marsmeteorittfragmentet som er funnet på jorda.

Meteoritten er et fragment fra Mars, som ble sprengt ut av den røde planeten da en asteroide traff den, og endte opp i Ténéré-ørkenen i Sahara. I forrige uke ble meteoritten omtalt i nyhetene da den ble solgt fra det berømte auksjonshuset Sotheby 's i New York for 5,3 millioner dollar.

Nigers regjering er imidlertid ikke fornøyd med salget, og har kunngjort at de har åpnet en etterforskning av mistanken om ulovlig handel. Nyhetsbyrået EFE rapporterer at regjeringen i Niger holdt et regjeringsmøte den 18. juli for å opprette en komité med ministrene for gruver, høyere utdanning, offentlig sikkerhet og justis, for å "avklare denne saken, som har alle kjennetegn på mulig ulovlig internasjonal handel." De ønsker å finne ut hvordan meteoritten forlot landet og nådde USA, men ifølge en kilde til EFE vil etterforskningen være svært kompleks og kreve "betydelige reiser og økonomiske ressurser".