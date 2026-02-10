Nigeriansk hovedtrener, bronsevinner i AFCON, drømmer om å bli Real Madrids første afrikanske trener

HQ

Éric Chelle, hovedtrener for Nigeria, som nylig ble nummer tre i Africa Cup of Nations, har delt sine ambisjoner om å bli Real Madrids første afrikanske trener. I et intervju med RMC Sport sa den 48 år gamle manageren, som er født i Elfenbenskysten av franske og maliske foreldre, at "min drøm er å bli den første afrikanske treneren som leder Real Madrid".

Chelle har alle tre nasjonalitetene, men som AS påpeker, blir han ikke den første afrikanskfødte treneren i Frankrike, ettersom Carlos Queiroz, som ledet Real Madrid mellom 2003 og 2004, og som i det siste har vært trener for land som Portugal, Iran, Colombia, Egypt, Iran, Qatar og for tiden Oman, er født i Angoche i det portugisiske Mosambik.

Chelle, som spilte som midtstopper i franske lag som Valenciennes, Lens og Istres, og som deretter ble manager for de franske klubbene FC Martigues og Boulogne, var også hovedtrener for Mali. Han ble kjent under AFCON da han klaget over at en assisterende trener for en rival drev med "voodoo" på spillerne sine.

Han overtok rollen som nigeriansk landslagssjef i januar 2025, og i tillegg til den nylige tredjeplassen i AFCON, da han slo Egypt etter straffesparkkonkurranse, vant han også den tredje utgaven av Unity Cup, en turnering mellom nasjoner med stor demografi i London, som Jamaica, Ghana og Trinidad og Tobago.