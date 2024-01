Night Swim gjør suksess i USA med en forventet åpning på 12,5 millioner dollar.

HQ

James Wan og Jason Blums nyeste skrekkfilm Night Swim har gjort et brak fra seg i USA og forventes å spille inn 12,5 millioner dollar i åpningshelgen. Fredag kveld spilte den Universal-distribuerte filmen inn 5,2 millioner dollar (inkludert 1,5 millioner dollar på forhåndsvisningene torsdag kveld), noe som var nok til at den ble kveldens favoritt.

Til tross for denne solide starten er det ikke ventet at Night Swim vil toppe kinobudsjettet for helgen. Det anslås at Wonka vil klare denne bragden, og at den vil generere ytterligere 15-16 millioner dollar. Dermed vil musikalens totale bruttoomsetning passere 420 millioner dollar på verdensbasis.

Selv om innspillingstallene ser lovende ut, har kritikken av Night Swim ikke akkurat vært strålende. På Rotten Tomatoes har filmen en score på 27 % basert på 103 anmeldelser, og på Metacritic har den en score på 43 basert på 29 kritikker.