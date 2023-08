Nightdive Studios' administrerende direktør antyder at The Darkness kan få en remaster.

HQ

The Darkness er en litt glemt perle som ble utgitt i 2007, utviklet av Starbreeze (The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay). Det er basert på den geniale tegneserien med samme navn og bød på både flott og smart action, noe som til slutt førte til at det ble en millionselger.

Men den var svært voldelig og hadde en del voksen tematikk, og da oppfølgeren The Darkness II kom ut, ble konseptet endret mye. Den ble også utviklet av et annet studio, og siden den gang har vi egentlig ikke hørt noe om serien. Heldigvis er det noen som husker den.

Ifølge administrerende direktør i Nightdive Studios, en utvikler som hovedsakelig fokuserer på remastere, står The Darkness for øyeblikket på listen over spill som vil bli brakt tilbake. Dette ble delt i en X-post med store bokstaver, og selv om det ikke er en offisiell kunngjøring, er det likevel gode nyheter og øker sjansene for at dette faktisk skjer.

Husker du The Darkness, og ønsker du deg en remaster av dette klassiske eventyret til nyere formater?