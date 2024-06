Nightdive Studios presenterer Killing Time: Resurrected

På 1990-tallet forandret førstepersons skytespill fra det legendariske partnerskapet "the two Johns" (Carmack og Romero), som Doom, Quake og Wolfenstein sjangeren for alltid og inspirerte en generasjon utviklere til å skape sine egne historier om nærkamper og blodsutgytelse. En av disse "arvtakertitlene" var Killing Time, som ble utviklet av 3DO i 1995 og utgitt et år senere på Windows. Siden den gang har mange fans etterlyst en retur til Matinicus Isle, og det ser ut til at vi nå, nesten 30 år senere, får se den.

HQ

Summer Game Fest-programmet starter offisielt i ettermiddag med Guerrilla Collectives sending, og Nightdive Studios (skaperne av den nylige System Shock Remake) vil presentere Killing Time: Resurrected. Det finnes ingen ytterligere informasjon om denne tittelen, så i skrivende stund er det uklart om det er en fullverdig nyinnspilling eller en oppfølger.

Følg med på presentasjonen, så gir vi deg all informasjon om denne og andre titler som kommer til PC og konsoller i nær fremtid.

Har du lyst til å gjenoppleve den klassiske FPS-æraen med Killing Eve: Resurrected?