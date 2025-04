Nightdive Studios vil begynne å remastere PlayStation 3- og Xbox 360-spill

HQ

Når det gjelder å blåse liv i gamle spillklassikere er det få andre som gjør det like godt som Nightdive Studios, som nå har uttrykt en sterk interesse for å begynne å remastere titler fra Xbox 360- og PlayStation 3-æraen. I et intervju med VGC erklærte direktør for forretningsutvikling Larry Kuperman og studiosjef Stephen Kick at de er klare, og sa følgende:

"Var det eksklusivt for Xbox 360, eller var det en PC-versjon ute også? For det endrer også ting, den lille bevaringen som er tilgjengelig. Har vi kildekoden? Hvis ja, hva er kvaliteten på kildekoden? Hva med ressursene? Det er slike hensyn vi må ta. Når det er sagt, var det noen virkelig gode spill som kom ut på den tiden, og som ikke burde gå tapt."

Kick ble deretter mer spesifikk, og nevnte Haze som et eksempel på en tittel som ville ha vært perfekt å remastere.

"Men for å komme til poenget ditt, med et spill som Haze - la oss si at vi hypotetisk sett hadde tilgang til det, og at det var vår store tittel for 2028, ikke sant? - Vi ville gått til de opprinnelige designerne og sagt: "Det gikk ikke så bra som dere hadde håpet, og jeg er sikker på at dere har hatt mye tid til å gruble og tenke på hva dere ville ha gjort annerledes.""

Begge erkjenner imidlertid at PlayStation 3 kan bli en utfordring på grunn av den unike arkitekturen, men de er sikre på at teamet har den erfaringen som kreves.

Hvilke PlayStation 3- og Xbox 360-spill vil du gjerne se remastret av Nightdive?