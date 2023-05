Nightingale kommer nå til tidlig tilgang i løpet av høsten.

HQ

Inflexion Games, utvikleren bak det kommende Nightingale, har kunngjort at overlevelsesspillet med delt verden nå kommer til Early Access litt senere enn forventet.

Som nevnt i en pressemelding og utdypet videre i en utvikleroppdateringsvideo, bekrefter Inflexions administrerende direktør, Aaryn Flynn, at lanseringen av Early Access nå vil finne sted til høsten, ettersom teamet ønsker å fortsette å innlemme tilbakemeldinger fra spilltester foreløpig, alt uten å overarbeide utviklingsteamet for å nå et nærmere utgivelsesvindu.

"Etter mange diskusjoner med teamet vårt har vi bestemt oss for å flytte lanseringen av tidlig tilgang til høsten i år", sier Flynn. "Grunnen til at vi har flyttet lanseringen er enkel: testprosessen fungerer. Tilbakemeldingene vi har fått fra spillerne har vært uvurderlige, og den ekstra tiden vil gjøre det mulig for oss å fortsette fremgangen vi har gjort uten at det går på bekostning av teamets helse."

Nøyaktig når Nightingale kommer på Early Access er ikke kjent, men en fast dato vil trolig bli gitt mot slutten av sommeren.