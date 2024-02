Nightingale kommer til Early Access tidligere enn forventet

HQ

Utvikleren Inflexion Games har bestemt seg for å gi fansen tilgang til flerspillerspillet Nightingale tidligere enn planlagt. Spillet skulle etter planen debutere i Early Access 22. februar, men nå er det blitt avslørt at det kommer 20. februar i stedet, slik at fansen kan begynne to dager tidligere enn forventet.

Denne informasjonen kommer via en ny kort trailer som spesifikt tar sikte på å gjøre fansen ivrige etter å bli en Realmwalker og begynne å utforske de mange unike og bisarre verdenene som utgjør denne uvanlige tittelen.

Nightingale kommer på både Steam og Epic Games Store som et Early Access-prosjekt. Det er foreløpig uklart når spillet ser ut til å få sin 1.0-debut, men en rimelig gjetning vil være en gang i 2025 eller senere.