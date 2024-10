Nightingale-utvikleren Inflexion Games må si opp folk

HQ

Tidligere i år kom en stor mengde overlevelsesspill ut på Steam. Etter den massive suksessen til Palworld gjorde noen av disse spillene det bra, mens andre slet med å skille seg ut. Nightingale var et spill vi var ganske glad i i vår forhåndsvisning, men det var tydelig at det fortsatt var arbeid som gjensto.

Selv utviklerne innrømmet at de ikke var helt fornøyde med hvordan spillet så ut, og i går ble det avslørt at det ikke hadde vært kommersielt vellykket nok til å forhindre permitteringer. Det britiske kontoret til utvikleren Inflexion Games stenger, og det vil bli omstrukturering i det kanadiske studioet.

"Dette er et vanskelig øyeblikk for hele teamet", står det i et innlegg på X/Twitter fra Inflexion-sjef Aaryn Flynn. "Vi vil fortsette å jobbe utrettelig, sammen med spillerne våre, mens vi går videre som et studio."