Nightmare Before Christmas får Lego-behandling

The Nightmare Before Christmas Tim Burtons stop-motion-animerte, uhyggelige musikal er blitt en ikonisk film, og den er en fanfavoritt og et fast innslag i hjemmene under halloween-sesongen. Selv om filmen faktisk debuterte for over 30 år siden tilbake i 1993, er den fortsatt enormt populær, og dette bekreftes av det faktum at Lego har gått sammen med Disney for å klosse filmen.

Et sett er kunngjort og basert på Halloween Town. Det inneholder ulike kjerneelementer og interessepunkter, som Jack Skellingtons hus, Halloween Town Hall, og Spiral Hill der Jack og Sally kom sammen for det ikoniske bildet foran den truende månen.

Settet inneholder også flere minifigurer, der julenissen, Lock, Shock, Barrel, Zero the Dog, , , og The Mayor med to ansikter spiller sammen med Jack og Sally. Dessverre er det ingen tegn til Oogie Boogie.

Settet spenner over 2,196 stykker og vil selge for € 199.99 / $ 199.99 / £ 169.99, med salg på The Lego Shop fra 6. september.

