Sonic Racing: Crossworlds

Nights er nå klar til å herske på veiene i Sonic Racing: Crossworlds

Segas elskede flygende drømmeskapning Nights ser ut til å passe perfekt til kart-racing og har til og med fått sitt eget kjøretøy.

Hvis du eier Sonic Racing: Crossworlds, har du kanskje allerede sett det, men hvis ikke, kan vi fortelle deg at Sega nå har lagt til sin gamle drømmedemon Nights som sjåfør i spillet. Og som vanlig kommer de ikke alene, men har også sin egen bil kalt Dream Sleeper og et par følelser.

Så hvor mye koster dette, spør du kanskje? Faktum er at Nights er helt gratis. Sega har så langt sluppet sine egne figurer som Hatsune Miku og Ichiban Kasuga helt gratis til Sonic Racing: Crossworlds, så det er bare å laste det ned og komme i gang med moroa.

Nights debuterte opprinnelig i Sega Saturn-klassikeren Nights into Dreams i 1996, en tittel som faktisk gjorde det mulig for spillere i Europa og USA å spille med en analog styrespak i et videospill før Nintendo 64 tilbød denne funksjonen.

En vennlig påminnelse om at Sonic Racing: Crossworlds for øyeblikket er billigere for alle formater under det pågående julesalget.

