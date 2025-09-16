Nihon Falcom gjemte kunngjøringen av Trails in the Sky SC-remaken etter at du slo det første spillet

HQ

Et av de lengstlevende og mest kjente JRPG-spillene er Trails in the Sky-serien, hvis første spill, Trails in the Sky (2004), fikk en nyinnspilling i år kalt Trails in the Sky 1st Chapter. Det i seg selv hørtes ut som om denne tittelen ville bety at senere utgaver av serien ville komme tilbake, og nå har vi fått nøyaktig bekreftelse på at det faktisk er flere nyinnspillinger på vei... Og det var i selve spillet.

Det viser seg at når du fullfører Trails in the Sky 1st Chapter, spilles det av en sekvens som viser seg å være den første traileren for Trails in the Sky 2nd Chapter, som avslørt av Giradels YouTube-kanal. Spillet har ikke blitt direkte kunngjort, men det virker som et stort nikk fra studioet til sine mest dedikerte spillere å skjule informasjonen for de som har vist seg dedikert til spillet.

Forhåpentligvis vil den offisielle traileren snart vises på offisielle kanaler. Hva synes du, har du spilt Trails in the Sky 1st Chapter ennå? Ser du frem til en eller flere oppfølgere?