Nike Air Jordan 1 Low OG Rookie of the Year 2025 er dedikert til Michael Jordans største passform 40 år etter at MJ vant Rookie of the Year, har vi fått en ny sko som feirer det.

I 1985 var Michael Jordan en nybegynner i NBA. En rookie, men han beviste sitt talent på banen umiddelbart, og det året vant han prisen som årets rookie. Da han mottok prisen, hadde MJ på seg en brun semsket skinndress, som den dag i dag blir sett på som en av hans beste passformer. Det er derfor ingen overraskelse at Nike 40 år senere feirer dette øyeblikket nok en gang med en ny Air Jordan 1 Low OG. I 2017 ble en annen versjon av Rookie of the Year-skoen utgitt, men det var en high-top, så hvis du vil få tak i et annet design, har du sjansen nå. Du må holde utkikk etter når lagrene slippes, som med alle begrensede sneakerutgivelser, forventes disse skoene å gå ganske raskt, selv om de er priset til £ 145. Den solbrune fargen faller kanskje ikke i smak hos alle, men historien den representerer vil garantert bli satt pris på.