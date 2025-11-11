Nike avduker 3D-printet sko som hyller Air Max 95

HQ

Nike har kommet opp med en ny måte å produsere og lage sko på. Sportsklær- og livsstilsmerket har avslørt en 3D-printet joggesko som vil innlede en "ny æra av joggeskoinnovasjon".

Modellen regnes som Air Max 95000, og det er en sko som hyller Air Max 95 -klassikeren. Den har en Big Bubble Max Air -enhet i hælen for å gi en fjærende underfot, og takket være den spesialdesignede trykkformelen som ble brukt i skapelsen, blir vi fortalt at den skal være slitesterk og ha god trekkraft på yttersålen.

Når vi snakker om Air Max 95000, har administrerende direktør for Zellerfeld, Cornelius Schmitt, selskapet som trykte skoen for Nike, nevnt: "Det som begynte som en dyp idé om å gi skaperne mer frihet, har vokst til noe mye større. I dag bruker merket vi alle vokste opp med å beundre, plattformen vår til å designe raskere, teste ideer umiddelbart, eksperimentere uten grenser og gi liv til helt nye silhuetter. Nike har alltid definert fremtidens fottøy, og Zellerfelds teknologi bidrar til å åpne opp for nye muligheter innen design."

Air Max 95000 kommer i salg 28. november, og den kommer i én farge, signaturmønsteret Black/Volt.

Dette er en annonse: