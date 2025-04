Nike lanserer "revolusjonerende" oppvarmings- og restitusjonssko

HQ

Nike har presentert en idé om hvordan de har til hensikt å endre måten idrettsutøvere varmer opp, restituerer seg og på andre måter forbereder seg til anstrengende fysiske aktiviteter. Ideen er kjent som Hyperboot, og det er en "mobil fottøyinnovasjon" som er designet for å hjelpe "idrettsutøvere til å prestere på sitt beste gjennom trening og konkurranse".

Ifølge Nike og deres pressemelding er Hyperboot designet i samarbeid med Hyperice, og den fungerer ved at utøverne kan bruke termiske og kjølende metoder, samt luftkompresjon for å massere og hjelpe til med muskelforberedelser og restitusjon, alt uten å være bundet til et bestemt sted eller en bestemt posisjon, og samtidig som det er begrenset med distraksjoner.

Tobie Hatfield fra Nike Athlete Innovation forklarer: "Utøverens innsikt står i sentrum for alt vi gjør, og selv om vi lenge har visst at restitusjon er en viktig del av enhver idrettsutøvers reise, hører vi fra utøverne at konseptet "pre-restitusjon" er like viktig. Hyperboot gjør kroppen klar for aktivitet, enten du spiller om en tittel eller er mye på beina på jobb."

Washington Commanders Quarterback Jayden Daniels har kommentert sin tid med å bruke støvelen ved å legge til: "Jeg er nøye med å innlemme de nyeste innovasjonene i treningen min, og måten denne enheten kombinerer presis varme- og kompresjonsteknologi har tatt oppvarmingen min til nye høyder. Den viktigste egenskapen å ha som idrettsutøver er tilgjengelighet, og Hyperboot er en integrert del av rutinen min. Det er den første teknologien jeg tar frem før jeg går ut på banen - en ekte game-changer i hvordan jeg forbereder kroppen min til å konkurrere."

Hyperboot lanseres først i Nord-Amerika den 17. mai, før den kommer til flere markeder og regioner etterpå.