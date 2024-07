Nike samarbeider med Bandai Namco for noen Tekken joggesko

HQ

For å feire Tekkens 30-årsjubileum har Nike gått sammen med Bandai Namco for å lage noen nye Nike Air Foamposite joggesko. Disse One Fist-skoene vil ha design inspirert av den siste oppføringen i kampserien, Tekken 8.

Det er to design, det ene fokuserer på spillets hovedperson Jin Kazama og det andre inspirert av antagonisten, Kazuya Mishima. Så langt har vi bare bilder av hvordan Kazuyas sko vil se ut, ettersom fargevalget for Jin er på vei, ifølge Sole Retriever.

Vi har ennå ingen lanseringsdato for skoen, men vi kan tenke oss at de vil være tilgjengelige for forhåndsbestilling en gang etter at Jin-skoen er avslørt. Et par av disse herreskoene vil koste deg $ 250, så det er best du har lommeboken klar.

