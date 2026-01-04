Nike selger ut antrekket Maduro brukte etter at bilder av arrestasjonen gikk viralt (Modell: Nike Tech)

HQ

Dette grå Nike-antrekket har uventet blitt et av ukens mest omtalte moteplagg etter at det har sirkulert bilder på nettet som angivelig viser Nicolás Maduro iført antrekket under pågripelsen og overføringen til USA. Bildene og videoene, som ble delt på sosiale plattformer, gjorde et ellers lite bemerkelsesverdig sportsplagg til et viralt symbol, som raskt ble utsolgt på Nikes offisielle nettside.

Ifølge produktlisten koster antrekket (laget av resirkulerte materialer med subtile svarte detaljer) 260 dollar (140 dollar for jakken og 120 dollar for buksen). I løpet av få timer etter at bildene ble spredt, forsvant tilgjengeligheten i flere størrelser. Per nå er jakken utsolgt i L Extra Tall, XL Extra Tall, XXL Extra Tall, 3XL og 3XL Extra Tall, mens buksene er utsolgt i 3XL.

Skjermdump hentet fra Nike Spanias nettsted. Prisene kan variere avhengig av land // Nike

Oppstyret tiltok etter at Trump delte et bilde på Truth Social som viste Maduro i samme antrekk mens han ble eskortert av amerikanske agenter. Joggedressen var også synlig i opptakene av hans ankomst til USA, noe som ytterligere befestet dens plass i nyhetsbildet. Mens plagget fortsatt er å finne i noen fysiske butikker og på regionale nettsider, står det i Nikes nettbutikk at de viktigste størrelsene ikke er tilgjengelige etter det som kan beskrives som et utsalg over natten.

Brukere av sosiale medier har reagert med en blanding av ironi og vantro. Kommentarene spenner fra "geriljamarkedsføring på sitt beste" til vitser om kolleksjonens alder, der et viralt innlegg lyder: "Denne joggedressen er eldre enn Maduros bart", eller "Halloween-kostyme: Maduro fanget." Nike har ikke kommentert den plutselige økningen i oppmerksomhet, som, som vist i grafikken nedenfor, er ganske betydelig.

Skjermdump som viser økningen i oppmerksomhet // Nike

Nike