Nike tar fatt på vinteren med ny Air-novativ jakke

Nike har kommet opp med den ultimate løsningen for å regulere kroppstemperaturen under varierende utetemperaturer, ettersom klesprodusenten har avduket et produkt kjent som Therma-Fit Air Milano Jacket.

Dette er et ganske uvanlig klesplagg, siden det egentlig er en oppblåsbar jakke som kan justeres avhengig av varmenivået brukeren trenger, og den er også en del av selskapets innovative Air -serie.

I en pressemelding forklares premissene bak jakken på følgende måte: "Air Milano er et banebrytende fremskritt innen adaptivt yttertøy, som kombinerer Nikes bransjeledende Air-teknologi med innovative materialer og beregningsdesign for å gi dynamisk varme, slik at idrettsutøvere kan tilpasse sin termiske kontroll under alle forhold. Den allsidige, lette jakken tilpasser seg utøverens behov, slik at de kan regulere temperaturen i sanntid uten å skifte lag ved å blåse opp eller tømme luften i jakkens baffler, og tilbyr varmenivåer som spenner fra hettegenser til en mellomvektspuffer.

"Dette er mulig takket være et banebrytende tolags komposittlaminatmateriale som er både slitesterkt og mykt å ta på, noe som gir en helt ny følelse innen yttertøy."

Nike opplyser at de har laget jakken til USAs vinter-OL-lag for å sikre at de er komfortable og varme når de drar til Milano for å delta i arrangementet i februar. Det er uklart om jakken noen gang vil bli solgt til forbrukere, men du kan forvente å se den i praksis under medaljeseremoniene under det kommende arrangementet.