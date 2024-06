Nikoderiko: The Magical World, plattformspillet fra Donkey Kong Country- og Hearthstone-veteranene

Under sendingen av utgiveren MY.GAMES' arrangement presenterte VEA Games sitt nye verk, Nikoderiko: The Magical World. Det er et side-scrollende plattformspill, der dyr og magi vil ha en ledende rolle. Fra skjermbildene som vises, kan vi utlede at hovedpersonen vil være en humanoid utseende katt som jobber i en gruve og ønsker å flykte fra sjefen sin. For å gjøre det, må han flykte fra det underjordiske området, hvor magi og dyrevenner vil være hans største støtte.

I tillegg vil hver følgesvenn ha sine egne evner som katten kan håndtere hindringer med, enten ved å ramme dem eller fly over dem. Det meste av spillingen vil være under kontroll av karakteren i tredje person, selv om det vil være øyeblikk av førstepersonsjakt i Crash Bandicoot-stil.

Denne tittelen har ligget i Vea Games' bakrom en stund nå, og i 2020 ble den faktisk nominert til flere priser på DevGAMM Awards. De viste sine første skjermbilder det året, så vi kan anta at de har tatt en pause. En av prisene den ble nominert til er for beste visuelle kunst, og ikke overraskende, ettersom den har hatt på teamet personligheter som har jobbet med Hearthstone og Magic Cards. David Wise, komponist av Donkey Kong Country 1,2 og 3 Tropical Freeze, var også ansvarlig for lydsporet.

Til slutt vil det bestå av et videospill som kan spilles enten alene eller i co-op-modus, enten lokalt eller online. Det vil være tilgjengelig på sensommeren, med den nøyaktige datoen som skal bekreftes, til en pris fra 29,99 euro til 39,99 euro. Det vil være tilgjengelig for PS5, Xbox Series, Nintendo Switch og PC.