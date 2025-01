Nikola Jokić forvandler heldig skudd til en utrolig trepoenger for Nuggets

HQ

I disse dager hører vi mange rykter om at NBA skal ekspandere til Europa og lansere en ny liga på det gamle kontinentet. I USA mener de at den nåværende EuroLeague ikke utnytter hele det økonomiske potensialet som ligger i basketball i Europa. Sannheten er at amerikanerne allerede nyter godt av at mange av de beste spillerne i NBA kommer fra utlandet.

Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Kristaps Porzingis, Franz Wagner ... og det mange anser som en av de beste gjennom tidene, Nikola Jokić. Den serbiske spilleren, som har spilt i Denver Nuggets i nesten et tiår, og hjalp dem med å vinne mesterskapet i 2023, mens han ble MVP tre ganger, inkludert i 2024, gjorde noe sprøtt i går rett før klokken gikk på slutten av tredje kvartal: han scoret en triple fra mer enn tre fjerdedeler av banen, 66 fot eller 20,1 meter.

Jokić snudde et 85-107-resultat mellom Sacramento Kings og Denver Nuggets til 85-110. Hele stadion i Sacramento brøt ut i applaus, og hyllet det utrolige skuddet Jokic hadde gjort til tross for at han var fra rivalen. Serberen feiret knapt, og sa senere at det var et "heldig skudd". "Det er tre poeng. Det kommer til å hjelpe oss", og de hjalp, for i fjerde omgang presset det lokale laget hardt, men ikke nok til å snu kampen på hodet (selv uten Jokics trepoenger), som endte 132-123.

Jokić, som også har blitt kåret til All-Star for syvende gang i karrieren, gjorde 35 poeng, 22 returer og 17 assists, og ble dermed den eneste andre spilleren ved siden av Wilt Chamberlain i 1968 som har spilt en kamp med 35+ poeng, 20+ returer og 15+ assists.