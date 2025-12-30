Nikola Jokić fra Denver Nuggets pådro seg en "grusom" kneskade i tapet mot Miami Heat

HQ

Nikola Jokić, den 30 år gamle senteret fra Denver Nuggets, NBA-mester i 2023 og tre ganger NBA MVP, har pådratt seg en kneskade under et 147-123-tap mot Miami Heat. Men da han ved et uhell kolliderte med lagkamerat Spencer Jones, kollapset han og måtte humpende forlate banen kort tid før pause, noe som avbrøt nok en strålende prestasjon (han hadde scoret 21 poeng og åtte assists frem til da.

Faktisk var det andre kvarteret det eneste der Denver utkonkurrerte Miami, selv om de alltid var bakpå. Men nederlaget i Miami er det andre på rad for Nuggets (22-10), og de kan nå komme til å savne sin beste spiller (som i snitt har trippeldobbelt-tall, 29,9, 12,4 returer og 11,1 assists denne sesongen) i en lengre periode.

Det er uvisst hvor alvorlig skaden er, avhengig av resultatet av MR-undersøkelsen han skal ta på tirsdag. David Adelman, Nuggets' hovedtrener, sa at "Dette er en del av NBA. Alle som blir skadet, det er tungt, spesielt noen som er så spesiell som han er. Vi finner ut mer i morgen", og la til at de vil gå videre som et lag: "Akkurat nå er jeg selvsagt mer bekymret for ham som person og skuffelsen over å gå gjennom noe slikt."