Nikola Jokić gjør historisk trippel-dobbel med 61 poeng, men Denver Nuggets taper i siste sekund

NBA-fansen hadde en fest i går kveld, med to legender som Stephen Curry og Nikola Jokić som ga dem god mat: henholdsvis 52 poeng og 60 poeng. Curry ledet Golden State Warriors til en 134-125-seier over Memphis Grizzlies, en utrolig oppvisning for den 37 år gamle spilleren, og løftet Warriors til femteplass i Western Conference.

Kampen som de fleste snakker om akkurat nå, og som vil fortsette å snakke om i mange år fremover, var imidlertid Minnesota Timberwolves' seier over Denver Nuggets, 140-139, som inkluderte to ekstraomganger, og som fikk en vanvittig avslutning da Alexander-Walker scoret to straffekast i siste sekund rett etter at Westbrook for Nuggets bommet på et siste skudd som kunne ha avgjort seieren ... og unngått at Jokićs bidrag gikk til spille.

Nikola Jokić scoret bare den tredje triple-doublen i historien med over 60 poeng. Han gjorde 61 poeng, 10 returer og 10 målgivende pasninger. De eneste andre spillerne som scoret en triple double med 60 poeng var James Harden i 2018 (60 poeng, 10 returer, 11 assists) og Luka Doncic i 2022 (60 poeng, 21 returer, 10 assists). Jokićs trippeldobbel ser imidlertid ut til å være den høyest scorende trippeldobbelen i historien: 61 poeng, noe som også er karrierehøyde for ham.

Den serbiske spilleren, som vant mesterskapet med Denver Nuggets i 2023, kan være en av de største basketballspillerne for øyeblikket, men dagens prestasjon er kanskje ikke nok til å endre velgernes beslutning, med alle tegn som peker på Shai Gilgeous-Alexander som MVP denne sesongen.