Nine Sols får fysisk utgivelse neste år

Mens roguelikes, metroidvanias og soulslikes er en krone et dusin nå for tiden, kan du så og si ofte finne en virkelig polert og spennende tittel innenfor de kryssende undergenrene vi ser, for eksempel Nine Sols.

Red Candle Games' kritikerroste tittel kombinerer Sekiro-lignende action med en fascinerende kunststil, og det får nå en fysisk utgivelse neste år. I følge Red Candles X/Twitter-side samarbeider utvikleren med Fangamer for denne fysiske utgivelsen.

Så langt er den fysiske utgivelsen bare bekreftet for Switch, og vil komme en gang i 2025. Hvis du er en som liker å oppbevare mediene dine fysisk, kan det være lurt å holde utkikk etter denne versjonen av Nine Sols.