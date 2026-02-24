Man kunne umiddelbart anta at siden frityrkokeren som konsept ikke har eksistert så lenge, ville vi fortsatt befinne oss i designens "ville vesten", der produsentene fortsatt er uenige om de viktigste aspektene ved brukeropplevelsen og derfor tilbyr betydelig forskjellige løsninger. Men slik er det ikke. Allerede nå ser 95 % av alle frityrkokere nesten identiske ut, de samme svarte boksene med et lite håndtak og enkle knapper på toppen.

HQ

Derfor er det så spennende å kunne presentere Ninja CRISPi, en frityrgryte som virkelig ikke ligner på noen annen frityrgryte på markedet. Varmen genereres av et slags lokk som du plasserer på en glassbeholder, som det finnes flere av, og tanken er at bollen som maten allerede ligger i, kan brukes til å servere maten ved bordet eller til og med settes direkte i kjøleskapet ved hjelp av lokket som også følger med.

Det er et forsøk på å skape en slags alt-i-ett-løsning, og Ninja har gjentatte ganger tenkt utenfor boksen for å komme opp med innovative løsninger, så bare av den grunn fortjener CRISPi applaus. Rent teknisk har den en effekt på 1700 W i en beholder på enten 3,8 eller 1,4 liter. Den har alle de mest grunnleggende tilberedningsinnstillingene, som luftsteking, steking, varmholding og recrisp, og betjenes ved hjelp av de samme små knappene på toppen.

Kraften CRISPi leverer er som tatt ut av læreboken, der maten blir sprø og jevnt tilberedt. Det finnes en liten plattform som kan plasseres i bunnen av hver bolle for å sikre at luftstrømmen er sirkulær, og hvis du bruker den, blir resultatet det du forventer av en god frityrgryte.

Dette er en annonse:

Men det er selvfølgelig begrensninger her, og det er ganske betydelige begrensninger. Først og fremst er 3,8 liter ikke nok for en familie som vil sette pris på å slippe å legge maten over på et fat eller lignende. Til sammenligning har de fleste større frityrkokere 10 liter, så det skal ikke mye til for å fylle CRISPi helt. Når den alltid er så full, forsvinner også fordelen med at den er laget av glass, det vil si at man kan se maten som tilberedes fra siden. Dessuten er det vanskelig å holde glassfatet skikkelig rent.

Ja, alt er PFAS-fritt, og ja, det er ikke behov for non-stick-belegget du kanskje ser andre steder, men du kan også argumentere for at med tradisjonelle frityrkokere trenger du ikke nødvendigvis å rengjøre etter en enkelt tilberedningsøkt. Men med glass? Ja, det trenger du.

Det skal også sies at Ninja, av en eller annen uforklarlig grunn, ikke lar deg justere tiden eller temperaturen, da du må bruke de forhåndsdefinerte innstillingene for å lage mat, noe som virker som en merkelig, vilkårlig begrensning når Ninja selv tilbyr denne funksjonen i sine andre frityrkokere.

Dette er en annonse:

CRISPi tilbyr funksjonalitet og allsidighet som virkelig er prisverdig, og det synes jeg også. Men denne gangen har de kommet frem til et produkt som må gjennom tenketanken en gang til for å komme frem til et sluttresultat som ikke bare er smart, men som også leverer konkurransedyktig og kompromissløs ytelse. Tanken om å spare på serveringsfat og skåler er god, og ideen om å kunne sette et lokk på en CRISPi-skål og ta den med til lunsj på jobben, ja ... den bare fungerer. Men det er for mange ulemper akkurat nå, det er bare slik det er.