Ninja Foodi StaySharp

Som regel holder vi oss vanligvis til å anmelde egentlig elektronikk her, ting som, grovt sett, krever at du... ja, plugger dem inn i en stikkontakt. I dette tilfellet er produktet «Foodi StaySharp» fra Ninja (det kan du sikkert gjette bare ut fra det litt spesielle navnet), og bare av den grunn følger vi nøye med, for det er alltid gøy å anmelde produkter fra akkurat denne produsenten.

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Ninja tenker alltid utenfor boksen og prøver stadig å kombinere eller forvandle bruksscenarier med utstyret sitt. Det fungerer ikke alltid, men det er utrolig lett å sette pris på ideene, den kreative drivkraften og innovasjonen.

StaySharp er i seg selv et ganske enkelt konsept: Du har kjøkkenkniver hjemme, og kanskje er de allerede oppbevart i en eller annen form for knivblokk. Over tid blir de sløve og må slipes, men i stedet for å ha en knivslip gjemt bort i en skuff et sted, er denne bygget rett inn i selve knivblokken, montert rett til høyre for knivene. Dette betyr at du relativt enkelt kan ta ut en kniv, sette den inn i sliperen, bevege den frem og tilbake ved hjelp av en liten knapp, og så har du i prinsippet en slipet kniv klar til bruk.

Igjen er ideen enkel å forstå og utrolig smart. Du reduserer antallet enkeltgjenstander i kjøkkenet ditt, kombinerer allsidige funksjoner i én enhet og holder knivene skarpere lenger fordi prosessen nå er utrolig smidig.

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Jeg er imidlertid ikke spesielt godt rustet til å kommentere kvaliteten på knivene. Du betaler rundt 150 pund for et sett med seks kniver, og en rask sammenligning med sett fra Onyx, Casper Sobczyk eller Zwilling viser at den samlede prisen ligger i den billigere enden. Ninja selv hevder at knivene er laget av smidd tysk rustfritt stål. Videre består selve bladet av ett solidt, sammenhengende stykke som strekker seg helt til håndtaket, og alle de seks knivene er ganske behagelige å bruke.

Inne i selve blokken finnes et motorisert slipeskive med slipesteiner. Det fungerer ved at man tar en kniv ut av den tilhørende spalten og setter den inn i slipemaskinen. Deretter kan du «trykke» på en knapp for å styre slipeskiven i en optimal vinkel. Det er ganske enkelt, og resultatene ser ut til å være effektive. Ninja lover at knivene vil forbli skarpe i 10 år hvis du sliper dem regelmessig, noe som er en ganske dristig påstand.

Det er imidlertid noen ulemper her som ødelegger gleden litt. Selv om dette i utgangspunktet bare er et hull, er det faktisk et spesialdesignet hull som kun passer til Ninjas egne kniver. Så hvis du mister en eller den går i stykker, må du kjøpe erstatningskniver enkeltvis fra Ninja. Videre er sporene som holder knivene også skåret ut for å passe nøyaktig til akkurat dette settet.

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I tillegg har Ninja generelt et problem med materialvalg og estetikk. Ja, dette kan delvis unnskyldes med at en StaySharp-blokk egentlig ikke er spesielt dyr, men på den annen side er det på tide at Ninja går bort fra disse svært plastaktige designene til fordel for noe mer minimalistisk og moderne. Kanskje aluminium? Eller kanskje litt tre her og der? Poenget er at StaySharp, sett på avstand, ser billigere ut enn den faktisk er.

Når det er sagt, er konseptet, nok en gang, klart og gjennomtenkt. Produktet fungerer akkurat som det skal, og det er helt tydelig hvilket problem det løser – og det løser det med glans. Hvis du er en «filthy casual» på kjøkkenet, vil du oftere ha skarpere og bedre kniver tilgjengelig hvis du har en StaySharp, og det er jo hele poenget, ikke sant?