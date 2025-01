Ninja Gaiden 2 Black nyinnspilling annonsert - og utgitt

"En ting til", det var det vi fikk høre etter fremvisningen av Ninja Gaiden 4 på Microsofts Developer Direct 2025 i dag. Nok en gang fikk vi se Ryu Hayabusa, og tankene gikk til kanskje et nytt Dead or Alive, eller en gjesteopptreden i et spill som Mortal Kombat? Det viste seg at det var en nyinnspilling av det knapt 17 år gamle Ninja Gaiden 2, kalt Ninja Gaiden 2 Black.

Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 2 blir omtalt som "den definitive utgaven av spillet" med kraftig forbedret grafikk i Unreal Engine 5-motoren, og i tillegg til de tekniske finessene kan vi denne gangen se frem til å spille ikke bare som Ryu, men også Ayane, Momij og Rachel.

Og det beste av alt: Ninja Gaiden 2 Black er ute i dag på Xbox, PC og Game Pass!

Sjekk ut traileren nedenfor.

