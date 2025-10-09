Ninja Gaiden 4, Baldur's Gate, Evil West, Ball x Pit og mer på vei til Game Pass
En ny runde med tolv titler og et par fordeler er i ferd med å bli lagt til i Game Pass-abonnementet ditt.
Normalt kunngjør Microsoft spillene som kommer til Game Pass rundt starten og midten av hver måned. Det gjorde de igjen i oktober, men denne gangen inkluderte det en hel haug med ekstra spill (rundt 45 Ubisoft-titler og Hogwarts Legacy) som ble bekreftet i forbindelse med den kritiserte prisøkningen for Game Pass Ultimate.
En av grunnene til prisøkningen var at de ville legge til flere spill i fremtiden, og kanskje er det derfor de nå annonserer en ny runde med titler til abonnementstjenestene sine, som vil bli lagt til i løpet av de kommende ti dagene.
Via Xbox Wire har det nå blitt annonsert at følgende spill snart vil bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering, spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå være tilgjengelig på Xbox Premium) :
Som vanlig er det også andre fordeler, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Denne gangen inkluderer disse "Spill den nye Agent Veto" for Valorant og Game Pass Pack 4 for Call of Duty: Warzone.
Følgende tre spill blir fjernet fra tjenesten 15. oktober, men du kan få rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen av dem :