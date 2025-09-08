Ninja Gaiden 4 får en gratis dynamisk bakgrunn på Xbox Series S/X

HQ

I forkant av større utgivelser, særlig av egne titler, men også fra tredjeparter, pleier Microsoft å gi ut dynamiske bakgrunner med motiver fra de aktuelle spillene.

Med litt over en måned igjen til premieren på Ninja Gaiden 4 er det akkurat det Microsoft nå har gjort. Xbox-sjef Sarah Bond deler nå selv et bilde på Threads der vi kan sjekke ut et skjermbilde av temaet (som faktisk er animert og derfor enda mer imponerende i virkeligheten).

Bakgrunnen er nå tilgjengelig og gratis å laste ned og bruke. Og hvis du vil lese mer om ninjaer (selvfølgelig vil du det), minner vi om at vi for tiden har en ganske omfattende artikkel på gang om verdens beste ninjaspill.