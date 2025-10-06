Ninja Gaiden 4 får en massiv utvidelse neste år

HQ

Nå er det ikke lenge til Ninja Gaiden 4 slippes, og vi får nok en gang dra på eventyr med Ryu Hayabusa. Men denne gangen spiller han andrefiolin etter nykommeren Yakumo.

I løpet av helgen dukket PlatinumGames' produsent/regissør Yuji Nakao og Team Ninja-regissør Masazaku Hirayam opp på Official Xbox Podcast og hadde noen spennende ting å si om fremtiden til tittelen. De avslørte blant annet at omfattende DLC er på vei, og at det vil bli utgitt neste år.

Utvidelsen heter The Two Masters og byr blant annet på nye våpen med nye spillmekanikker, men fremfor alt mer historie for begge de nevnte hovedpersonene, Ryu Hayabusa og Yakumo.

The Two Masters følger med hvis du kjøper Deluxe Edition-versjonen, men det vil selvfølgelig også være tilgjengelig separat (ikke minst for de som laster ned spillet via Game Pass). Premieren er 21. oktober for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.