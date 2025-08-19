Ninja Gaiden 4-traileren fra Gamescom

HQ

På Gamescom fikk fansen se en fersk trailer for Team Ninja og Platinum Games' etterlengtede Ninja Gaiden 4, som lanseres om i underkant av to måneder. Spillet gir nok en gang spillerne kontroll over en av actiongenrens mest ikoniske hovedpersoner - Ryu Hayabusa.

Dette er den første virkelige oppfølgeren på over ti år, og samarbeidet mellom Team Ninja og Platinum Games har naturligvis fått hypen til å øke til elleve. Den nye traileren gir et glimt av Gaidens karakteristiske, teknisk krevende kamper, som nå er smeltet sammen med Platinums umiskjennelige teft for eksplosiv, stilig action.

I tillegg til Ryus tilbakekomst, blir en ny figur, Yukmo, med på eventyret i et futuristisk Tokyo som beleires av kybernetiske soldater og monstrøse vederstyggeligheter. I tillegg til klassiske våpen og bevegelser kan spillerne også forvente seg nye evner som tilfører enda mer brutalitet.

Så hvis du har hatt lyst på nådeløst, hardtslående spilling, bør du sette av 21. oktober i kalenderen - da lanseres Ninja Gaiden 4 til PlayStation 5, PC og Xbox Series X/S.

Se den nye traileren nedenfor - gleder du deg til Ninja Gaiden 4?