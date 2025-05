Ninja Gaiden 4 vist i mange nye skjermbilder

HQ

Microsoft og Team Ninja hadde to store overraskelser å by på under Xbox Developer Direct i slutten av januar. Den ene var Ninja Gaiden II Black, som både ble annonsert og lansert, og den andre var Ninja Gaiden 4.

Microsoft hadde tydeligvis jobbet lenge med å realisere dette prosjektet og er også utgiver av det, noe som betyr at det vil bli inkludert i Game Pass når det lanseres senere i år. Eventyret har en ny hovedperson kalt Yakumo, selv om legenden og ninjamesteren Ryu Hayabusa også vil spille en viktig rolle.

I løpet av den siste uken har utvikleren PlatinumGames sluppet en rekke bilder på sosiale medier med fokus på Yakumo, som viser både fancy miljøer, ninjaer som poserer og noen kamper. Forhåpentligvis får vi mer håndfaste nyheter om når spillet slippes i løpet av sommerens ikke-E3 i første halvdel av juni, men inntil da kan du nyte bildene nedenfor.