Ninja Gaiden 4s vanskelighetsgrad presenteres i en ny video fra Tokyo Game Show

HQ

Ninja Gaiden 4 ble vist frem på Microsofts Tokyo Game Show -arrangement, og denne gangen var det vanskelighetsgraden som sto i fokus. De to første spillene i serien (skapt av Tomonobu Itagaki) var kjent for å være ekstremt utfordrende, så det er utviklet en rekke verktøy for den fjerde delen for å gjøre ting mer tilgjengelig.

Det finnes totalt tre vanskelighetsgrader, og hver av dem inkluderer ulike former for assistanse. Hvis du spiller på det enkleste nivået, Hero, kan du aktivere "Auto Evade, Auto Block, and Auto Assist" for å gjøre kampene mer håndterbare, og det finnes også verktøy som går enda lenger hvis du trenger hjelp med helbredelse eller vanskelige plattformpassasjer.

Når du føler deg mer komfortabel med en vanskelighetsgrad, kan du enkelt øke (eller redusere) vanskelighetsgraden når som helst i eventyret. For ekte veteraner er det også mulig å "deaktivere Hit Lag (treffstopp) eller skjule Lock-on-markøren som indikerer mål du vil angripe" for en virkelig ninja-vanskelig opplevelse som virkelig tester refleksene dine, og hvis selv det er for hverdagslig, finnes det en hypersvær Death Wish -modus.

Akkurat som i kampspill finnes det en egen treningsmodus, slik at du kan lære deg kombinasjoner, spesialangrep og andre triks uten å få bank i kampanjen. Du kan se alt dette og mer i den nye traileren nedenfor.

Ninja Gaiden 4 lanseres 21. oktober til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og er også inkludert i Game Pass.