Først en tilståelse. Min primære nysgjerrighet rundt Ninja Gaiden: Ragebound er ikke et resultat av min kjærlighet til den klassiske spillserien. Ikke at jeg har noe imot Ninja Gaiden, men jeg vil absolutt ikke kalle meg selv en die-hard fan. Grunnen til at spillet umiddelbart fanget min oppmerksomhet skyldes i stedet The Game Kitchen, som med Blasphemous 2 sto bak et av de beste metroidvaniasene de siste årene. På den ene siden er spanjolene, med sin teft for vakker pikselkunst og forkjærlighet for hardcore og blodig gameplay, det opplagte valget for å bringe 2D Ninja Gaiden tilbake til 2020-tallet. På den andre siden har de først og fremst jobbet med en litt mer fargerik og viltvoksende struktur enn Ninja Gaidens lineære nivåer. Så ja, jeg har vært spent på å se hvordan de ville tilnærme seg oppgaven.

Svaret på det spørsmålet må sies å være: Ganske klassisk. Ninja Gaiden: Ragebound er en tilbakevending til den originale NES-serien, faktisk i så stor grad at handlingen utspiller seg parallelt med Ryu Hayabusas oppdrag. I de tause skoene til Ryus protesjé Kenji Mozu er din første oppgave å forsvare landsbyen Hayabusa mot en demoninvasjon, som viser seg å ha bånd til CIA og den Yakuza-lignende Black Spider -klanen. Jeg vil ikke kalle historien overbevisende, men ingen spiller Ninja Gaiden for historiens skyld, og den gjør det den skal gjøre: etablere et rammeverk og gi deg motivasjon til å hugge demoner, fiendeklaner og tungt bevæpnede soldater i to.

Heldigvis er det en liten vri. Tidlig i spillet blir Kenji tvunget til å slå seg sammen med Kumori, som ellers er på god vei mot en karriere i Black Spider -klanen, noe som i praksis betyr at han får tilgang til tre nye angrep som utfyller katanaen hans. Der Kenji hederlig angriper med øyekontakt på nært hold, spesialiserer den moralsk mer fleksible Kumori seg på utspekulerte angrep fra avstand. Dette gir et utmerket bevegelsessett som er lett å forstå uten at det går på bekostning av taktiske muligheter. Katanaen fungerer først og fremst som et våpen, mens Kumoris angrep krever energi og derfor må brukes mer sparsomt.

Dette skaper en god rytme, som støttes opp av en presis kontroll. Du har alltid full kontroll, og den viktige følelsen av at døden kun skyldes dine egne feil, er til stede fra start til slutt. Det kan faktisk ikke sies tydelig nok at det føles rett og slett utmerket å spille Ragebound. Jeg kom gjentatte ganger inn i en flyttilstand der raske ruller, presise hopp og dødelige angrep gjorde kort prosess med det utmerkede utvalget av fiender.

Likevel kjedet jeg meg ofte. Det høres kanskje rart ut, men til tross for den utmerkede spillfølelsen, lider Ninja Gaiden: Ragebound ofte av banedesign som mangler variasjon, finesse og visuelt engasjement. Ja, det føles godt å rulle forbi en pansret fiendes angrep, sende en giftpil i magen på hans svakere følgesvenn, og dermed åpne opp for et angrep som ikke kan blokkeres, og som effektivt kan ta knekken på den pansrede jævelen. Og ja, det føles godt å dobbelthoppe på flygende fiender for å nå fjerne plattformer. Det er en god grunnoppskrift, men garneringen mangler. Som oftest nøyer The Game Kitchen seg med å levere nivåer av den typen som raskt flyter sammen i hukommelsen. Dette blir spesielt tydelig mot slutten, der spanjolene leverer et utmerket nivå som tar deg fra et godstog til shinkansen og tilbake igjen. Her er det høyoktan action, spennende omgivelser og endringer i banedesignet som holder deg på tå hev. Ragebound leverer dette andre steder også, men med tanke på hvor oppfinnsom banedesignen er i Blasphemous 2, er det skuffende at det er langt mellom de sekvensene som skiller seg ut.

Det er også skuffende at spillets omgivelser er så generiske. Jada, det er pen pikselkunst, men du må lete lenge etter den minneverdige arkitekturen som definerer Blasphemous -spillene. Det finnes noen vakre templer, men det føles som om de spanske utviklerne ikke helt finner fotfeste når de henter inspirasjon fra Østen i stedet for fra katolisismen.

På den annen side skuffer ikke sjefene. Ninja Gaiden: Ragebound byr på et mylder av monstrositeter som naturlig nok fungerer som utropstegn på de enkelte nivåene. De representerer spillets største utfordringer, men ingen av dem føles umulige, kanskje fordi de er mer som sprinter enn maratonløp. Det er også mot bossene at spillets oppgraderinger kommer til sin rett. Mellom nivåene kan du kjøpe evner til Kenji og Kumori, og spesielt Kumoris barriere hjalp meg mot noen av spillets sene sjefer. Jeg skulle imidlertid ønske at man kunne bytte evner underveis i et nivå i stedet for å måtte avslutte det helt, for det blir naturlig nok litt av en gjettelek, og jeg har ikke lyst til å spille gjennom et av de, som nevnt, ofte litt kjedelige nivåene på nytt bare for å gjøre livet mitt mot sjefen litt lettere.

Når du kjemper deg gjennom horden av fotsoldater og sjefer, føler du kanskje ikke den uoverstigelige motstanden som Ninja Gaiden er kjent for. Med mine beskjedne evner klarte jeg faktisk å komme meg gjennom uten å bli sittende fast på en boss i mer enn omtrent 20 minutter. Det passet meg fint, men for de av dere som er mer hardcore, tilbyr spillet åtte spesialoperasjoner, som er remixede (og vanskeligere) versjoner av hovedkampanjenivåene, og når spillet er fullført, låses hard modus opp.

Som nevnt i innledningen var jeg spent på å se hva The Game Kitchen kunne gjøre med Ninja Gaiden. Dessverre er svaret litt skuffende. Ragebound er bunnsolid og føles veldig godt i hendene, men det mangler gnist, lidenskap, X-faktor, overraskelser. Jeg kunne fortsette. I en tid hvor skarpe 2D-actionspill ikke akkurat er en mangelvare, er Ninja Gaiden: Ragebound en solid gjenoppliving av en klassisk serie som nok vil gjøre den gamle kjernen fornøyd, men jeg ville startet et annet sted, Katana Zero, for eksempel.