Ninja Gaiden: Ragebound Forhåndsvisning - Raskt, presist og dødelig

Ninja Gaiden er tilbake. Ikke bare er det tilbake, men det er tilbake bedre enn noensinne, med hele tre spill som kommer i løpet av et år. Først ut var Ninja Gaiden 2 Black, en hyperstilisert versjon av Sigma som, til tross for sine mangler og desperate vanskelighetsgrad, klarte å finne en plass i hjertene til shinobi-actionseriens mest ivrige fans. Om noen måneder kommer den etterlengtede fjerde hoveddelen av serien, men før det er det et tredje prosjekt, det mest obskure av dem alle, men etter å ha sett trailerne, visst hvem skaperne er og på forhånd hatt glede av den nylig utgitte demoen på Steam, tror jeg den beste tilbakekomsten til Hayabusa-klanens ninjaer vil være Ninja Gaiden: Ragebound.

The Game Kitchen har opparbeidet seg mye respekt i Metroidvania-miljøet med de to Blasphemous -spillene, men ingen av disse utmerkede spillene husker jeg som spesielt raske, noe som er et av de mest grunnleggende kjennetegnene ved et Ninja Gaiden. Det Sevilla-baserte studioet har imidlertid gjort hjemmeleksen sin godt ved å ta lærdom av Ryu Hayabusa og gi sitt pikselerte 2D-spill en sjenerøs dose fart. Ragebound er, som overskriften sier, "fast, precise, and lethal", og ordvalget er mer enn bare et slagord fra åttitallets actionfilmer.

Ragebound er rask, for enhver kriger som står overfor demonene som hjemsøker hans verden, må være rask hvis han vil overleve mer enn 15 sekunder i spillet. Bevegelsene til hovedpersonduoen Kenji og Kuromi er som lyn fra klar himmel når de klatrer, hopper og beveger seg over scenen og over fiendeobjekter, noe som øker tempoet i spillet og spillerens hjerterytme gjennom banene som varer i knappe ti minutter. Og jeg kan forsikre deg om at etter hvert eneste nivå må du stoppe opp litt, drikke litt vann og trekke pusten dypt for å gjenvinne roen.

For du kommer til å trenge all konsentrasjonen din for å klare hoppene, motangrepene og unnvikelsene mot demonene som plager verdenen din. Ryu er ikke her for å passe på klanen, så det er opp til våre lovende, men uerfarne hender å stoppe trusselen. Demoen begynner faktisk med en tutorial fra Ryu Hayabusa selv (før han legger ut på sitt eget første eventyr), der han raskt demonstrerer at du bare kan fullføre det ved å observere omgivelsene dine og utføre handlinger i et presist, noen ganger brøkdelssekund, øyeblikk. Å krysse en grop med pigger kan virke som et umulig oppdrag hvis du ikke er vant til en krevende arkadeopplevelse, men hvis du krysser den første terskelen, er alt som ligger bak en fantastisk dans der strategi møter lidenskap og kamp.

Den minste feil blir straffet hardt, og døden vil hjemsøke deg gjennom de tre nivåene (pluss tutorial) som utgjør denne demoen. Ragebound oppfordrer deg til å prøve forskjellige tilnærminger til hver situasjon, og noen ganger vil en rask reaksjon være tilstrekkelig, mens andre ganger må du gjenta en seksjon flere ganger til du får det helt riktig. Dette er også motivert av de mulighetene som de to hovedpersonene gir. Jeg vil ikke fremheve bakgrunnen deres for mye, men Kuromi og Kenji utfyller hverandre veldig godt. Kuromi kan reise i åndeverdenen i en kort periode og er dyktig på distanseangrep, mens Kenji er den viktigste nærkampkraften og den som vanligvis bærer tyngden i kamp. Begge har standardangrep og ladede angrep, og sammen kan de kombinere kunsten sin for å skape en Wrath Attack som feier bort nesten alt på skjermen. Et siste utvei som spillet ikke lar deg misbruke.

Nivåene følger den klassiske beat'em up-stilen, selv om de her også får vertikalitet og skjulte seksjoner (The Game Kitchens varemerke) der du kan lete etter samleobjekter, som i fullversjonen av spillet vil gi deg muligheten til å få oppgraderinger med dem. Jeg gleder meg til å spille mer og se hvilke overraskelser Ninja Gaiden: Ragebound har i vente for oss når det kommer 31. juli. Hvis du er ute etter en 2D-siderullende actiontittel med presis kontroll, er dette et av spillene du ikke bør gå glipp av på Steam Next Fest.

