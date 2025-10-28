Ninja Gaiden: Ragebound lanseres for Switch 2 neste måned

HQ

2025 skulle bli ninjaens år, som Team Ninja proklamerte i begynnelsen av året, da de smugutga Ninja Gaiden II Black, presenterte Ninja Gaiden: Ragebound (som hadde blitt annonsert bare en måned tidligere), og annonserte Ninja Gaiden 4. Nå er alle tre spillene lansert, men ikke alle er like fornøyde med det.

Bare ett av spillene er utgitt for Switch, og ingen av dem for Switch 2. Nå ser det imidlertid ut til at ett av dem endelig får en Switch 2 -versjon, nemlig Ninja Gaiden: Ragebound. Pikseleventyret er inspirert av seriens klassiske eventyr fra slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, og her inntar du rollen som nykommeren Kenji Mozu. Spillet er ikke formelt annonsert, men er bekreftet via Koei Tecmos siste kvartalsrapport, som sier at det vil bli utgitt for Switch 2 i november.

Dessverre var ikke Switch -versjonen av spillet på langt nær så bra som de andre, så en utgivelse for den betydelig kraftigere Switch 2 er veldig velkommen, spesielt siden Shinobi: Art of Vengeance ikke ble utgitt for Switch 2 heller. Så det er et ganske ninjahungrig publikum som venter.

I skrivende stund er det uklart om de som har kjøpt Switch -versjonen vil få en billigere (eller enda bedre, gratis) oppgradering, men forhåpentligvis vil dette bli kunngjort snart.