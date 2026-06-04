Ninja Luxe Café Pro

Det er ikke nødvendigvis så lett å lage en kaffemaskin i 2026, for markedet er mettet og dessuten dominert av en håndfull etablerte giganter, som De'Longhi og Sage. Men hvis du kjenner Ninja, vet du også at de ikke bryr seg om det, og at de har for vane å gå sine egne veier, uavhengig av om det er fornuftig eller ikke. Ta en titt på nettsiden deres, og du vil se en mildt sagt eklektisk miks.

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Så selvfølgelig måtte Ninja også lage en kaffemaskin. Vi har testet Pro-versjonen av deres Luxe Café-kaffemaskin, en hybrid espressomaskin som leverer 15 bars pumpetrykk, har integrert kvern for hele bønner, et utvalg av portfiltre og en automatisk melkeskummer med dampstav. Ja, alt som trengs for å konkurrere mer direkte med en Sage er her, og kanskje til og med til en ganske overkommelig pris.

I skrivende stund kan du få Pro-versjonen for i underkant av 600 pund, mens en Sage Barista Touch, som generelt har færre funksjoner, koster nesten 150 pund mer. Og det er absolutt ikke spart på noe her.

Det jeg imidlertid vil si med en gang, er at Ninja fortsatt sliter litt med et mer attraktivt, universelt eksternt designspråk. Det er litt for mye svart plast, noe som ødelegger den polerte aluminiumsoverflaten en smule. Funksjonaliteten er det ikke noe i veien med. Vanntanken rommer to liter, det er god plass til kaffebønner, og rengjøringen virker like enkel ved første øyekast. Det er til og med plass til et plattformuavhengig kalkfilter på baksiden. Ninja har som sagt ikke spart på noe, bortsett fra at den ser litt uinspirert ut. Og mens vi er inne på temaet, er det verdt å nevne at denne maskinen er, vel, stor. Den tar mye plass på kjøkkenbenken.

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Som nevnt er dette en såkalt "3-i-1"-kaffemaskin, noe som betyr at du kan lage espresso, en tradisjonell americano/filterkaffe eller en kaldbrygget kaffe. Maskinen har nok LED-lys til å indikere om malingsgraden må justeres, eller om det er andre måter du ønsker å tilpasse bryggingen på, men et skikkelig display ville sannsynligvis ha gjort ombordstigningsprosessen enda tydeligere, det er kuttet ut her.

Som nevnt er det et 53 millimeter portafilter med flere filterkurver, og hele konseptet med å plassere filterkurven, lukke lokket, velge og tilpasse kaffen og starte bryggingen er ganske tilfredsstillende, akkurat som det ville vært på en maskin som koster mye mer. Enten det gjelder espresso fra ferske bønner, filterkaffe fra malt kaffe eller iskaffe på en varm sommerdag, opplevde jeg personlig ingen problemer med Luxe Cafés ytelse som sådan.

Temperaturen virker stabil på rundt 90-96 grader, og med både de 25 kverninnstillingene og Barista Assist, som gir deg direkte tilbakemelding, er det mye å leke seg med, og ingen åpenbar grunn til å klage.

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