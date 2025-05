Ninja Theory begynner å erte sitt neste prosjekt

HQ

Til tross for nesten minimal markedsføringsstøtte fra Xbox, så Ninja Theory ut til å imponere nok med sitt siste prosjekt, Senua's Saga: Hellblade II, da spillet klarte å få en rekke forskjellige priser(inkludert en på BAFTAs) takket være sin imponerende tekniske dyktighet. Men siden det spillet ble lansert for et år siden, når vil vi begynne å høre om hva som er det neste for det Cambridge-baserte teamet? Kanskje raskere enn du kanskje forventer.

Vi sier dette fordi nylig Ninja Theory tok til sosiale medier for å erte sitt neste prosjekt. Vi vet ikke hva dette er eller når vi får se det ordentlig, men bildet viser en gjeng utviklere som sitter rundt en TV som dessverre har blitt uskarpt.

Ut fra det uskarpe bildet ser det ut som om det er en slags kjernefigur som opptar venstre side av skjermen, men utover det er det nesten umulig å finne ut hva som vises. Kanskje er det et nytt kapittel på Hellblade, eller kanskje er det noe helt annet. Hva håper du Ninja Theory jobber med som det neste?